Wordt oude Persilfabriek dé culturele hotspot van de regio? ‘Snakken naar ruimte voor kunst en cultuur’

Kunstwerk en theater­stuk brengen mensen terug naar bewogen anderhalve eeuw van het Nazareth Klooster

Zes eeuwen geleden werd in het stadje Gein, gelegen in het huidige park Oudegein in Nieuwegein, het eerste en enige klooster van het stadje gesticht. Hoewel het Nazareth Klooster slechts anderhalve eeuw bestond vindt de Historische Kring Nieuwegein het belangrijk genoeg om het te herdenken met een permanente wilgentakkenruïne en een eenmalige voorstelling in theater De Kom.