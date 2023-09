Van erwten tot kokosolie: meer dan honderd smaken op veganisti­sche kaasmarkt in Utrecht

Kaas zonder enig dierlijk product. Dat lijkt een utopie, maar het kan tegenwoordig toch echt. Zelfs zo goed, dat er op zondag 1 oktober een veganistische kaasmarkt wordt gehouden in Utrecht. Programmamanager Paul van Gent (38) over hoe vegan kaas gemaakt wordt en hoe waardevol het is. ,,Er komt geen dierenleed bij kijken en het is goed voor het klimaat, dus win-win.”