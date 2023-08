Column Zet het drugsver­bod nou daadwerke­lijk zoden aan de dijk in Utrecht? Dít viel Jerry op tijdens zijn rondje stad

Er is een wonder geschied! Gisteren, op de eerste dag dat het gebruik van harddrugs in de openbare ruimte ook in Utrecht van kracht werd, trof ik helemaal niemand aan op het inmiddels landelijk beruchte junkenbankje bij het Lucasbolwerk.