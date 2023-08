Achter de schermen wordt druk gewerkt aan ontwerp en naam van nieuw dorpshuis mét school

Man (50) die de urn van Paula’s ouders verhandel­de gestraft door de rechter: ‘Ik dacht dat het kunst was’

Als hij had geweten dat het ‘kunstwerk’ dat hij te koop aanbood, eigenlijk een urn was, had hij het nooit gedaan. Dat zegt de 50-jarige Alphenaar die de urn van de ouders van plaatsgenoot Paula Wijfje (57) verhandelde bij oud-ijzerhandel Van Schip. ,,Ik schaam me kapot.”