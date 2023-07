Zicht op de nacht Kroegbaas Walter doet stiekem wel eens water bij de shotjes die hij krijgt aangeboden door z'n gasten

Weekend! Voor veel jongeren betekent dat uitgaan. Ook Bar Amsterdam in Alphen loopt elk weekend vol. Walter Straver (52) is ook elk weekend in het uitgaansleven te vinden, maar dan als eigenaar. ,,Als ik mijn leven over zou mogen doen, zou ik zo weer een club gaan runnen.”