Bewolkt, grijs en druilerig in Nieuwkoop vandaag

Vierdaagse in eigen stad: 4 x routes voor een wandelvier­daag­se in en rond Woerden

Wat ze in Nijmegen kunnen, kunnen we in Woerden ook. Vergeet de Nijmeegse vierdaagse en wandel onze Woerdense variant. Aan de hand van vier leuke routes stelden we onze eigen vierdaagse samen. Je moet wel je eigen publiek en gladiolen regelen, maar hé dat zijn details.