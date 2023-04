Bewoners knokken om buurtwinkel in hun dorp open te houden: ‘Vertrek is een nachtmerrie’

Niet harder dan 30 km/u in de bebouwde kom? ‘Gezond verstand is beter’

In navolging van andere steden wil Alphen op veel wegen binnen de bebouwde kom een maximale snelheid van dertig kilometer per uur invoeren. Op onze Kwestie hierover reageerden deze week lezers al massaal. Maar er komen ook ingezonden brieven binnen. En de fietser is toch de gebeten hond in de discussie.