Bewoners maken zich zorgen over bouw van groot aantal huizen: ‘Dit is voor ons niet acceptabel’

Alphens gezin ligt nog op bed als verdachte brandbom tegen het huis gooit: ‘We zijn ons rot geschrok­ken’

Een brandbom heeft zaterdagochtend flinke schade veroorzaakt bij een beautysalon in Alphen. De politie heeft een verdachte aangehouden. ,,We zijn ons rot geschrokken”, zegt de eigenaresse die naast de zaak woont. ,,Mijn man, ik en onze twee kinderen lagen nog in bed.‘’