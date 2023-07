Cocktailbar runnen met je familie? Nova (17) ziet het wel zitten: ‘Onze krachten bundelen’

Golfers doneren 12.000 euro voor goede doelen in Woerden

Ruim twaalfduizend euro is de opbrengst van een Bedrijvengolfdag, die op golfbaan De Haar in Haarzuilens is gehouden. Het geld gaat naar twee goede doelen: het Woerdense Logeerhuis Bredius en een Festival van Wijze Woerdenaren.