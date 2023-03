Dit is hoeveel mensen in de gemeente Nieuwkoop naar de stembus mogen voor Provinciale Statenverkiezingen

Koop je nieuwe auto en woon je in de binnenstad? Dan kun je parkeerver­gun­ning op je buik schrijven

Wie in de binnenstad van Woerden gaat wonen of een nieuwe auto koopt, kan een vergunning om zijn auto dicht bij huis op straat te parkeren op zijn buik schrijven. Het wordt parkeren (tegen hetzelfde tarief) in garage Castellum of zelf een andere oplossing zoeken.