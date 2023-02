Doodzieke Coby (85) wil haar kunstwerken nog één keer laten zien: ‘Moet een feest van kleuren zijn’

VAN WIEG TOT GRAF Anne wilde op laatste verjaardag geen cadeau, maar nog één jaartje erbij. Dat mocht niet zo zijn

Het werk van Anne van Gent was politiek en politiek was in één woord zijn lange, bevlogen leven. Als PvdA-bestuurder, raadslid, wethouder, burgemeester en meelevend partijlid hielp hij graag mensen vooruit in hun kennis en ontwikkeling. Ze aten bij hem thuis soms ook mee.