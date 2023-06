Enquête: bijna duizend inwoners van Nieuwkoop hebben maanden na coronabesmetting nog symptomen

indebuurt.nl 'Mensen denken dat het een betaalde vakantie is': Therese werkt als reisleider

Wat is de wifi-code? Hoelaat vertrekken we? Wie deze vragen herkent is vast eens op een groepsreis geweest. Therese Hoppenbrouwer (52) uit Woerden weet er ook alles van. Sterker nog, zij geeft als reisleider de antwoorden. ‘Het is keihard werken maar dan op een mooie locatie in de buitenlucht.’