Fractie-assistent voor Samen Beter Nieuwkoop Bianca Verhage stapt over naar D66

Jongen (15) die door agenten met getrokken pistool werd gearres­teerd wegens vuurwapen, blijft in de cel

Een 15-jarige Alphenaar die woensdag is opgepakt omdat hij met een vuurwapen rondliep blijft voorlopig in de cel. Zijn hechtenis is vrijdag met veertien dagen verlengd, meldt het Openbaar Ministerie.