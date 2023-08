MET VIDEO Bijzonder gezicht: kudde schapen maait het gras van deze voetbal­club (en dat is een slimme zet)

Het is druk op het tweede veld van Siveo ‘60 in Zegveld, niet met voetballers maar met... achttien schapen. De maaimachientjes op vier poten houden het gras kort. Schapenhoudster Noelle zorgt er voor dat de amateurs van Zegveld straks in thuiswedstrijden de pannen van het dak spelen.