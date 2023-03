Heeft Nieuwkoop ook komende jaren een jazzfestival? ‘Elk jaar spannend of het doorgaat’

Heeft Nieuwkoop ook de komende jaren weer jaarlijks een jazzfestival? ,,We hopen het wel, maar het is elk jaar spannend”, reageert mede-organisator Carla Tavenier.

Zij en haar partner Gerard spelen in de Dixie Six All Stars, één van de bands die zondag meedoen aan het festival in cultureel centrum Kaleidoskoop. Daar treden van 13.00 tot 18.00 uur continu gezelschappen op, in theaterzaal én restaurant. ,,In het restaurant is de muziek iets rustiger”, zegt Tavenier.

Jarenlang had het dorp Nieuwkoop veel met jazz. Maar buitenfestival Jazz aan de Plas bestaat niet meer. Wel heeft het dorp nu nog een maandelijkse jazzsessie in Kaleidoskoop en zijn er regelmatig optredens in de muziektent op het Reghthuysplein. In 2019 pakten Gerard en Carla Tavenier de draad weer op met het festival, maar toen kwam corona en kon het twee jaar niet. Na vorig jaar gaat het festival nu ‘eindelijk’ voor het tweede jaar op rij door.

Cultuur steunen

,,We grijpen die gelegenheid meteen aan om bij de wethouder (Tom de Kleer, red.) te pleiten voor voldoende geld om de cultuur te steunen”, kondigt Carla Tavenier aan. ,,We krijgen wat subsidie, zodat we het festival gratis kunnen houden. We doen het mede binnen om kosten te besparen. Misschien dat we later nog eens proberen om toch weer een festival in de buitenlucht op te zetten.”

De organisatie verwacht zondag minstens vierhonderd bezoekers. ,,Liefst meer”, zegt Tavenier. ,,Als zij consumeren, houdt Kaleidoskoop er misschien ook nog iets aan over. Onze artiesten krijgen een beperkte vergoeding. Ze komen vaak omdat ze het ons gunnen. En wij zeggen tegen hen dat ze vooral optreden voor de eeuwige roem van Nieuwkoop en omstreken.”

De lokale harmonie Eensgezind trapt af. Het gezelschap van achttien personen wordt verdeeld over een stellage van drie verdiepingen, die erg doet denken aan het inmiddels van de buis verdwenen tv-programma Matthijs Gaat Door.

