Held Peter sloeg meteen alarm bij brand in seniorencomplex: ‘Serieuze situatie’

,,Het had van mij niet gehoeven, maar het is wel leuk dat ze toch even aan je denken”, zegt Vos in reactie op de dankbetuiging van de woningstichting. Die kon woensdag geen toelichting geven.

Vermoedelijk door kortsluiting ging het in het seniorencomplex mis in een appartement waarvan de bewoner vroeg in de middag niet thuis was. Vos: ,,Ik hoorde een brandalarm afgaan, ging kijken en zag donkere rook achter de lamellen. Ik besloot geen risico te nemen, dus belde ik 112 en ging meteen de andere mensen die in de Vijverhof wonen waarschuwen. Uiteindelijk hebben zo’n twintig bewoners anderhalf tot twee uur in de koffiekamer van het complex doorgebracht. Nadat de brandweer de woningen had geventileerd, konden zij terug.”

Rollator in brand

Vos, werkzaam bij de gemeente Nieuwkoop, benadrukt dat hij niet alleen handelde en dat het bloemetje dus ook anderen toekomt. ,,Ook al zag ik niet direct vlammen, het was in mijn ogen wel een serieuze situatie en daarom zijn we meteen in actie gekomen. Anderhalf jaar geleden hebben we ook eens brand gehad, toen bleek een rollator van een bewoner in brand te zijn gevlogen.”

De brand zondag liep dus met een sisser af. Toch zeiden bewoners tegen Vos - hij zit ook in de bewonerscommissie van de Vijverhof - dat het anders had kunnen aflopen als niemand snel alarm had geslagen.

De woning waar de brand woedde is voorlopig onbewoonbaar. Brandweerlieden uit Alphen hielpen voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere woningen.

