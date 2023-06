Heldere middag en avond in Nieuwkoop

MET VIDEO Snikheet, toch wordt er nu een Sinter­klaas­film opgenomen: ‘Normaal gewend aan ther­mo-ondergoed’

‘Zou de goede Sint nog wel komen, nu hij ‘t weer zo lelijk vindt’… Het was vandaag inderdaad lelijk warm, maar Sinterklaas was wel in Het Kasteel in Woerden bij de opnames van de film Soof’s Pieten en de Strijd om de Mijtermunten. ,,Het zijn Madrileense temperaturen.’’