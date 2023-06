Heldere middag en avond in Nieuwkoop

Groene Hart in... Met keihard opgepompte banden rammelend naar de stad: hoe bussen van Citosa het platteland ontsloten

Wie nu in een dorp woont en naar de stad wil, heeft de vervoersmiddelen voor het uitkiezen. Begin vorige eeuw was dat wel anders. Tot busmaatschappijen hun opmars maakten. Zij ontsloten het platteland. In de regio rond Boskoop deed autobusonderneming Citosa dat.