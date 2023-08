Het geheim van deze 100-jarige feestweek: organisatie gaat over van ouder op kind

indebuurt.nl Vier weken feest: winkelcen­trum Molenvliet bestaat veertig jaar

In 1983 waren de kersverse inwoners van de nieuwe wijk Molenvliet super blij met de opening van hun winkelcentrum. In september is die opening alweer veertig jaar geleden. Reden voor een feestje vinden de winkeliers. Vanaf 26 augustus is het vier weken lang feest in het winkelcentrum.