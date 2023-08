Hoe je de slager, bakker en super in je dorp houdt: ‘Als iedereen hier boodschappen doet, dan red je het’

Gevaarlij­ke taferelen voor fietsers in Woerden: ‘de struik werd pas na tweede ongeluk weggehaald’

U komt hier aanrijden, moet u links of rechts staan? Het kruispunt bij de Prinsenlaan-Boerendijk zou een uitstekende examenvraag zijn voor het CBR-examen. Waar menig autorijdersinstinct rechts zal zeggen, zeker in de avonduren of met drukte, is het juiste antwoord hier links. Iets wat niet altijd goed gaat.