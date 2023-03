Jaar geleden lijnde bijna niemand hier de hond aan, nu doet 99 procent dat: ‘Zijn nu zelfs veel reeën’

update Bewoner staat plots oog in oog met inbrekers en krijgt paar stompen: ‘Ze riepen: geld, geld, geld’

De schrik bij omwonenden zit er goed in na de overval maandagochtend op een woning aan de Dokter Mees ten Oeverlaan in Wilnis. Hierbij raakte een van de bewoners, die de inbrekers tegen het lijf liep, licht gewond. ,,Ik stond oog in oog met een ninja.”