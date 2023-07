Jacht op kwelgeesten kraai, kauw en duif voorlopig verboden: ‘Het wordt volgend jaar een ramp’

Vakantie vieren? Jos (77) heeft geen tijd: ‘Ik ga vijf keer per dag, zeven dagen per week naar de papierbak’

Jos Twaalfhoven maakt maar liefst vijf keer per dag een tochtje naar de papiercontainer bij voetbalvereniging Argon in Mijdrecht. En dat zeven dagen per week. Vakantie vieren is er voor de 77-jarige pensionado niet bij. ,,Dat is voor luie mensen.”