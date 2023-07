Jongeren, laat van je horen! Politici met handen in het haar over uitgaansgelegenheden

10.000 handteke­nin­gen nodig voor referendum over ‘reu­ze-windmolens’ rond Utrecht: ‘We gaan het halen’

Met een online petitie die bijna 1500 keer is getekend, lijkt de eerste stap op weg naar een referendum over de bouw van windmolens aan de rand van Utrecht gezet. Initiatiefnemer van de actie is Gert Dijkstra van eenmanspartij EenUtrecht in de gemeenteraad.