Kans op bewolkt weer in Nieuwkoop vanochtend

Afsluiting Ziendeweg moet voor iedereen gelden: ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’

Na een proefafsluiting van negen maanden heeft het Alphense college van burgemeester en wethouders besloten om de in hun ogen voor fietsers en dieren gevaarlijke Ziendeweg permanent af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer (AD 12-5). In de berichtgeving is steeds benadrukt dat er op deze weg veel ongelukken gebeuren en jaarlijks honderden dieren de dood vinden. Eerder had de politie al laten weten dat er sprake is van subjectieve onveiligheid, omdat het aantal ongevallen op de Ziendeweg beperkt is. Daarnaast waarschuwt ze dat bij minder verkeer men juist onveiliger gedrag kan gaan vertonen.