Met een stofzuiger het weiland opruimen? Klinkt gek, maar hier gebeurt het

de wijkagent De dag van zijn leven door ritje in politiewa­gen: hoe een verdwaalde demente man zijn thuis weer vindt

Waar hij is en waar hij weer naartoe moet, geen idee. Deze man van dik in de negentig is met zijn rollator gaan wandelen en verdwaald geraakt. Een behulpzame man die hem gevonden heeft, is al allerlei adressen afgegaan, maar steeds blijkt dat het verkeerde huis te zijn.