Nieuw zwembad in dorp neerzetten is beter voor duurzaamheid, vindt Nieuwkoop

Die overweging is voor burgemeester en wethouders van Nieuwkoop doorslaggevend in de keuze wáár het nieuwe bad moet komen. En wat hen betreft, wordt dat het dorp Nieuwkoop.

Het alternatief; het terrein naast openluchtbad Aarweide tussen Nieuwveen en Ter Aar, valt daarmee af. De gemeenteraad moet komende maand de knoop doorhakken.

Voetbalveld opofferen

Het bestaande binnenbad De Wel in Nieuwkoop is aan groot onderhoud toe. En omdat het complex inmiddels behoorlijk verouderd is, vindt de gemeente het verstandiger om elders een nieuw bad te bouwen. Als meest geschikte plekken staan bovenaan op het lijstje een speelveld van voetbalclub SV Nieuwkoop en een deel van het buitenterrein van Aarweide.

De twee ontlopen elkaar weinig in geschiktheid. Naast Aarweide bouwen is qua kosten wat aantrekkelijker, maar nadeel is wel dat het bad dan buiten Nieuwkoop, de grootste woonkern van de gemeente, ligt. De plek bij SV Nieuwkoop is duurder omdat de club op zich een veld wil opofferen, maar dan wel graag de beschikking wil krijgen over kunstgras. Alleen dan zijn alle trainingen en wedstrijden zonder problemen te spelen.

Slimmer om zo’n duurzaam bad in de bebouwde kom neer te zetten

Voor het Nieuwkoopse college van burgemeester en wethouders staat voorop dat het nieuwe zwembad duurzaam en heel energiezuinig moet zijn. Dat kan door warmte-koude-opslag, plus door andere moderne methodes zoals zonthermie (gebruik van zonnewarmte) en aquathermie (gebruik van warmte uit oppervlaktewater) toe te passen.

Wegens die duurzame energieopwekking is het dan slimmer om zo’n bad in de bebouwde kom te bouwen, concluderen burgemeester en wethouders. Een bijkomend voordeel is dat op den duur ook een nieuwe sporthal naast het zwembad kan worden gebouwd. Dat is op dit moment nog niet nodig; sporthal De Steupel kan volgens de gemeente nog jaren mee. Maar het kan geen kwaad daarmee rekening te houden bij de bouw van het bad.

