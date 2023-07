Nog vijf plekken in Nieuwkoop in beeld voor tijdelijke huizen

indebuurt.nl Lachen! Deze bekende acteurs waren in Woerden voor opnames van een nieuwe komische serie

Was je eind juni in de buurt van Annex Cinema? Dan had je zomaar Bart de Rijk van New Kids of Rienus Krul tegen het lijf kunnen lopen. Ook onze ‘eigen’ Jeffrey Hamilton doet mee. De acteurs zijn bezig met opnames voor de online serie Talkpoeder.