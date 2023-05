Onderzoek heropend naar oud-piloot Ingmar S., die wéér verdacht wordt van verkrachting

DE DAG VAN Vroedvrouw Mirjam helpt zwangere vrouwen (én hun partners): ‘Ze zijn niet zwanger, wel in verwach­ting’

Een kind baren is een life event waar we niet veel controle over hebben. Dat zegt vroedvrouw Mirjam Thiel uit Alphen die zwangeren en hun partner bijstaat in de periode van de zwangerschap, bevalling en kraambed. ,,Ze gaan met het kind samen hun leven richting geven.’’