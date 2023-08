Onheilspellende, angstaanjagende stilte: Martin bezorgd over plotseling verdwenen mussen

indebuurt.nl Nieuw klaphekje maakt het fietsers moeilijk in het Bredius­park (en dat is de bedoeling)

Wandelpad, it’s in the name zou je zeggen. Maar niet iedere weggebruiker denkt er zo over blijkt. In het Brediuspark werd zo vaak gefietst op het wandelpad dat er nu een hek en poort zijn geplaatst. Fietsers moeten hun fiets achterlaten of aan de hand meenemen.