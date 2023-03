Opvallende verschijning: Koen wandelt op klompen stemlokaal binnen

In het stembureau in Woerdense Verlaat is Koen Stelling met zijn klompen een bijzondere verschijning. Hij heeft net gestemd op BBB, vertelt hij als hij bij kerkelijk centrum De Schutse naar buiten komt.

En ja, alle commotie de laatste tijd over boeren die mogelijk weg moeten rond de Nieuwkoopse Plassen heeft zeker een rol gespeeld bij zijn keuze. De provincie Zuid-Holland meldde eerder dat er 12 zouden moeten stoppen vanwege de stikstofuitstoot, trok deze mededeling later weer in en provinciebestuurders zeiden vorige week dat zij (weer) in gesprek willen met de agrariërs. Die lieten op hun beurt weten dat ze alle vertrouwen kwijt zijn in de provincie.

,,Ik heb liever koeien in de polder dan meer huizen”, verklaart Stelling deels zijn keuze. Maar er is meer. ,,Ik vind dat de boeren hier hun plek moeten houden. Ik heb liever eten van hier dan dat het uit Zuid-Amerika moet worden geïmporteerd. Boeren en natuur, dat moet gewoon samen kunnen gaan. Niet zo grootschalig boeren zoals je het in sommige delen van ons land ziet, maar voor kleine boerenbedrijven moet in dit gebied zeker plek zijn.”

Volledig scherm Koen Stelling in het stemhokje. © Josh Walet

Zijn vrouw Margaret denkt dat de landelijke stikstofdoelen halen in 2030 ‘heel onrealistisch’ is. ,,En wij vinden ook niet dat je boeren zouden moeten onteigenen. D66 in de Tweede Kamer heeft iets geroepen over halveren van de veestapel, waarom moet het met de botte bijl?”

