Otterliefhebbers opgelet! Binnenkort kun je weer meedoen met de Otterloop

Statiegeld blikje over? Gooi hem niet in de prullenbak, maar zet hem in een speciaal rekje: ‘het werkt’

In Woerden komen meer rekjes aan prullenbakken waarin je je lege blikjes en petflesjes kunt achterlaten. De proef, die in februari is begonnen, is succesvol en dus komen er meer van die rekjes.