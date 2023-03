Reddingsactie voor opgesloten koeien nadat vrachtwagen van dijk af het water in rijdt en kantelt

Arnold vindt eerste kievitsei van provincie Utrecht in Woerden: ‘Zag ze vanuit trein hier al rondschar­re­len’

Op het Breeveld in Woerden is maandag het eerste kievitsei van de provincie Utrecht gevonden. Vinder Arnold Bosch was met vier andere leden van Weidevogelwerkgroep Woerden de eerste inspectieronde van het het seizoen aan het maken toen hij het ei aantrof.