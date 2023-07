Regenbuien, maar soms ook zon in Nieuwkoop vandaag

Hennepkwe­ke­rij in loods in Mijdrecht: werkstraf, geldboete en voorwaarde­lij­ke celstraf

De 49-jarige E.A. uit Aalsmeer is dinsdag veroordeeld tot 200 uur werkstraf, 1400 euro boete en vier maanden voorwaardelijke celstraf voor het bezit van ruim 23 kilogram henneptoppen en 290 hennepstekken in een loods in Mijdrecht.