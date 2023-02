Ruzie over plan voor flexwoningen, toch proberen gemeente en corporatie oplossing te vinden

hersenschade Eén vuistslag op zijn achter­hoofd veranderde het leven van agent Lars (29): ‘Kon niks meer’

Het was één klap, maar die had enorme gevolgen. Anderhalf jaar later doet Lars (29) bij de politie alleen bureauwerk, zijn gezin en hardlopen zijn een uitlaatklep. Met zijn vrouw Lobke (27) zamelt de Bodegraver via deelname aan de CPC Loop in Den Haag geld in voor de Hersenstichting.

12 februari