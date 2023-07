Stralend zonnig weer in Nieuwkoop vandaag

Nepbankme­de­wer­ker ontfutselt bankpas van oudere vrouw (80) en pint 4500 euro van haar rekening

Een telefoontje van een nepbankmedewerkster is een 80-jarige vrouw uit Harmelen duur komen te staan. Ze gaf haar bankpas en pincode mee aan een koerier. Later die dag pinnen twee mannen in totaal 4500 euro van haar rekening.