Voorlopig geen plek voor flexwoningen in Nieuwkoop, huisjes voorlopig in de opslag

Gratis ov-kaart­jes voor lage inkomens in regio Amsterdam, maar iedereen kan ze aanvragen

In de regio Amsterdam kunnen huishoudens met lage inkomens vanaf maandag acht gratis ov-kaarten aanvragen waarmee ze anderhalf uur kunnen reizen. Die actie heeft de Vervoerregio Amsterdam opgezet in samenwerking met vervoerders GVB, EBS en Connexxion, vanwege de gestegen ov-tarieven. In totaal kan de vervoersregio ruim 730.000 gratis kaarten verdelen.