Vrachtwagen met koeien van de dijk af gereden

Geen 16- en 17-jarigen meer in de kroeg: ‘Uitgaan hoort er toch bij op die leeftijd?’

Een minimumleeftijd om een kroeg te bezoeken: goed idee, of blijft er voor jongelui zo wel erg weinig over? Meerdere horecagelegenheden in het Groene Hart hebben inmiddels zo'n minimumleeftijd ingevoerd. Veel lezers vinden dat ‘prima’: ,,Maar ook iets voor 16-plussers doen.”