Zangeres Froukje in De Slimste Mens: ‘Heel erg spannend en leuk’

Froukje is te zien in het nieuwe seizoen van De Slimste Mens. Dat maakte de singer-songwriter uit Nieuwkoop bekend op Instagram. Volgens de 21-jarige zangeres is zij de jongste deelnemer ooit. ‘Heel erg spannend en leuk.’ Het programma begint maandag 31 juli op NPO1.