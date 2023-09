Gravelrij­den in trek in het Groene Hart, renners met internatio­na­le ambities klaar voor nieuw seizoen

Mountainbiken, veldrijden en gravelen. Op onverharde paden, in de modder, met of zonder hindernissen. Off-road wielrennen is populair en trekt steeds meer liefhebbers. De regio telt met Maaike Coljé (Snelrewaard), Piotr Havik (Gouderak) en Diederik Deelen (Berkenwoude) enkele gravelers die internationale ambities hebben.