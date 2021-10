Aantal nieuwe coronagevallen stijgt met 44 procent in week, ‘stijging zet door’

De stijging van het aantal nieuwe coronagevallen zet door, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen zeven dagen registreerde het instituut 25.751 nieuwe positieve tests. Dat is ruim 44 procent meer dan vorige week, toen het ging om 17.832 nieuwe coronagevallen in zeven dagen.

De GGD’en testten vorige week meer dan 198.000 mensen, van wie bijna 24.000 mensen een positieve uitslag kregen. 12 procent testte dus positief, tegenover 10,3 procent een week eerder. ,,De toename in het aantal positieve coronatesten lijkt samen te hangen met de versoepelingen van ruim drie weken geleden, in combinatie met het seizoenseffect”, aldus het RIVM. Het aantal nieuwe coronagevallen nam in alle regio’s en leeftijdsgroepen toe.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus verspreidt, is ook verder opgelopen. Het RIVM berekent het momenteel op 1,20. Dat wil zeggen dat 100 mensen die het virus meedragen 120 anderen besmetten. Zo loopt het aantal besmette mensen steeds sneller op. Het getal wordt elke dinsdag en vrijdag bepaald, op basis van de situatie ongeveer twee weken eerder. Recentere cijfers zijn nog niet betrouwbaar genoeg. Het reproductiegetal van 1,20 slaat dus op de situatie van 4 oktober.

Besmet

Ook het aantal sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting steeg afgelopen week harder. Het RIVM kreeg 48 meldingen van sterfgevallen, een verdubbeling ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Het instituut benadrukt dat mogelijk niet al deze mensen vorige week zijn overleden, omdat het soms even duurt voor een overlijden is doorgegeven.

De meeste mensen van wie bekend is waar ze het virus opliepen, raakten besmet door contact met huisgenoten of partner. Het onderwijs kwam op de tweede plek. Het aandeel besmettingen dat kon worden herleid naar school of de kinderopvang nam iets toe tot ruim 15 procent. Een week eerder ging het nog om ongeveer 14 procent. Ook werk was afgelopen zeven dagen iets vaker de ‘setting van besmetting’, zoals het RIVM het noemt. Het ging om 9 procent van de gevallen, tegenover 8 procent een week eerder. Het aandeel positieve tests dat herleid kon worden naar de horeca en verpleeghuizen nam eveneens iets toe. In totaal 0,8 procent van de besmettingen vond plaats tijdens een ‘religieuze bijeenkomst’. Dat is iets minder dan een week eerder, toen het ging om 0,9 procent.

‘Gaan we weer’

Eerder vandaag bleek al dat het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen licht toenam, met zeven. In totaal liggen vandaag 617 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Inmiddels staat de zorg ook al weer onder druk. En die druk neemt alleen maar toe. In ziekenhuizen groeit dan ook irritatie over niet-gevaccineerden, want vooral zij worden opgenomen. Zo leeft in bijvoorbeeld Zwolle het gevoel: ‘Daar gaan we weer'.

