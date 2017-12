Ambassadeur biedt excuses aan om 'nepnieuws' uitspraken in interview

Hoekstra zei eerder dat de 'islamitische beweging' chaos veroorzaakt in Europa. ,,Chaos in Nederland. Er zijn auto's die worden verbrand en er zijn politici die worden verbrand. En ja, er zijn no-gogebieden in Nederland."



Tegenover NOS-correspondent Wouter Zwart ontkende Hoekstra deze uitspraken te hebben gedaan en noemde hij de bewering dat dat wel zo is 'onjuist'en zelfs 'nepnieuws'. Even later in het gesprek zegt Hoekstra ook nog dat hij het kort tevoren uitgesproken woord nepnieuws niet heeft gebruikt.