Belangrijke snelweg van en naar Spanje dicht wegens bosbrand

Ten zuidwesten van Bordeaux is circa 40 kilometer van de weg voor het verkeer in beide richtingen afgesloten. Veel Nederlandse vakantiegangers gebruiken de A63 om van en naar Baskenland te rijden.

De ANWB adviseert automobilisten om te rijden via Pau. De Frans-Spaanse grensovergang bij Hendaye en Irun is gewoon open, laat de organisatie weten.

Duizend bestrijders proberen de hevige natuurbrand met behulp van blusvliegtuigen te bedwingen. Door de oplaaiende bos- en natuurbranden in het departement Gironde zijn bijna twintig huizen afgebrand. Ook ging in korte tijd 6000 hectare pijnbomen in vlammen op. Inmiddels is het aantal geëvacueerden uit het bosrijke gebied opgelopen tot 6000, melden Franse media.

Brandweerlieden spreken over een ‘zeer ongunstige’ situatie in het getroffen gebied bij Bordeaux, dat vorige maand al werd geteisterd door een enorme brand in Landiras. Het is niet alleen de droogte, maar ook de wind die de bestrijding moeilijk maakt. De autoriteiten spreken over een dag met een “zeer groot risico”.