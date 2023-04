Boerderij met rieten dak brandt uit

De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een camper, die direct naast de boerderij stond geparkeerd. De vlammen sloegen al snel uit het voertuig, waarna ook de woning vlam vatte. De boerderij wordt bewoond door een echtpaar. Zij wisten zichzelf snel in veiligheid te brengen. De man deed een eerste poging de brand te blussen, maar dat bleek onbegonnen werk. Het echtpaar werd nagekeken in een toegesnelde ambulance. Ze zijn ongedeerd, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Asielzoekers

De brandbestrijding verliep in eerste instantie lastig omdat het riet uiterst brandbaar is. Brandweerlieden uit de wijde omgeving werden daarom opgeroepen om het vuur te bestrijden. Via de voorzijde van de boerderij sloegen de vlammen over naar het achterste gedeelte van het langwerpige gebouw. Dit gedeelte heeft een pannendak. De brandweer slaagde er binnen een uur in de brand onder controle te krijgen. Gebouwen in de omgeving lopen daardoor niet langer gevaar.