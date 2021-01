Bonte verzameling bij ontspoorde betoging: van Dave Roelvink tot bedreiger Pieter Omtzigt

'Dit is leip gap.’ ‘Helemaal vol met smeris.’ Dave Roelvink staat ‘midden in het gevecht gebied’, meldt hij op Instagram, waar hij live filmt en vertelt over de illegale demonstratie op het Museumplein in Amsterdam, die is uitgemond in een slagveld. Hij is naar eigen zeggen ‘verslaggever’ voor zo’n 12,5 duizend mensen, de mediapersoonlijkheid en toch vooral zoon van zanger Dries.

Het maakt een toch al gekke middag compleet. Honderden mensen verzamelden zich voor een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam, die vanwege corona wél kleinschaliger plaats had mogen vinden in Westerpark, maar niet hier. Daar trokken ze zich niks van aan, de naar verluidt 1500 tot 2000 mensen die toch naar het Museumplein gingen, weliswaar rustig maar met weinig afstand en mondkapjes. Niets voor niets op een spandoek te lezen: ‘Covid-vaccin = vergif’. De politie riep demonstranten op weg te gaan, die wilden niet. Al snel volgde een noodbevel, inzet van ME en harde confrontaties tussen betogers en de politie.

Ontsteltenis

Dat tot ontsteltenis van sommigen die in het strijdgewoel terecht kwamen. De één beklaagt zich voor de camera's van AT5 dat ze haar fiets niet mocht pakken. Een man van ‘bijna tachtig’ die stelt arts in Limburg te zijn is ook verongelijkt over het harde ingrijpen. Na coronamaatregelen ook nog dit. ‘Laat je niks wijsmaken, er ligt niemand op de IC! Die artsen faken alles', zegt hij de verslaggever van de lokale omroep.



Er zijn ook gezichten die de politie al wel kent. Neem dat van Danny V., die politicus Pieter Omtzigt met de dood bedreigde. Op facebook (zijn profielfoto is een tekening die bij de behandeling van zijn zaak in de rechtbank is gemaakt) laat hij weten dat het Museumplein ‘aardig vol met busjes staat'. Een reactie op zijn bericht: ‘Ik heb mijn combat (vecht, red.) handschoentjes al aan’.

En Tinus Koops van actiegroep Nederland in Opstand is erbij. Hij heeft zich voor de rechter moeten verantwoorden omdat hij meldde dat Jan van Zanen, toen burgemeester van Utrecht, ‘een baksteen in zijn nek moet krijgen'. Nu vindt hij dat ‘de politie is begonnen’, blijkt uit zijn sociale media. De politie denkt er vanzelfsprekend anders over.



Volledig scherm Dave Roelvink wierp zich op als verslaggever op het Museumplein © ANP Kippa

Ondertussen vraagt hoogleraar klinische epidemiologie aan de Universiteit van Leiden Frits Rosendaal zich af wat nu precies het doel is van de demonstranten en hun beweringen over corona. ,,Ik krijg het pijnlijke gevoel dat dit geen mensen zijn van wie je het nog een beetje kan billijken, die bedrijven kwijtraken, of in restaurants werken. Er lijken professionele onrustschoppers tussen te zitten, met een rare agenda.” Hoewel demonstranten benadrukken dat het er rustig aan toe ging, valt wel op dat sommigen vuurwerk bij zich hebben, dat wordt afgestoken zodra de politie in actie komt. De politie treft ook slagwapens en vechthandschoenen aan, honderd mensen worden gearresteerd.

Dave Roelvink heeft daar allemaal geen mening over, benadrukt hij nog maar eens tijdens het verslag doen, om daarna te zeggen dat er ‘mensen worden mishandeld’. Hij heeft ook tikken gehad, roept hij nog. Snapt ‘ie niks van. ‘Ik ben Zwitserland, gap!’