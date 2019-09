Botsing vliegtuig en drone steeds dichterbij

Eindelijk kunnen zíj op vakantie

8:11 De vakantiemaanden juli en augustus zijn voorbij. De kantoren zitten weer vol, het is filerijden in de spits en het duurt nog even tot de volgende vakantie. Dat geldt echter niet voor de collega’s die de hele zomer hebben doorgebuffeld. Nu zijn zij aan de beurt om vakantie te vieren. ,,Het is heel fijn om nog een vakantie in het vooruitzicht te hebben.’’