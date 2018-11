Boxjes voor op de boekenplank

Als professionele luistervink heeft hifi-recensent Marnix Bosman zo zijn trucjes om een speaker te beoordelen. Voor een eerste indruk hoeft niet eens de stekker in het stopcontact. ,,Je hebt een groot probleem als een luidspreker resoneert”, legt Bosman uit. ,,Dan gaat-ie ook zelf een klank creëren, wat niet de bedoeling is.” Vandaar zijn ‘kloptest’, waarbij hij met zijn knokkel wat tikken op elke speaker geeft. Een bordkartonnen omlijsting zorgt voor trillingen en is dus een gruwel voor audiofielen. Stevig kunststof of staal is meestal een voorbode van beter geluid.



Ronde twee is zijn zogenoemde wc-rollentest: twee vingers in dat gekke gat aan de achterzijde van menig speaker. ,,De bassreflexpoort”, legt Bosman uit. ,,Een slimme truc van fabrikanten om meer lage tonen te laten klinken.” Ook die poort kan ongewenste trillingen veroorzaken, of een panfluitachtige suis bij een te scherpe afronding. Bosman: ,,Zie je? Deze is vanbinnen van karton. Net een wc-rolletje.”