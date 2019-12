Britse crimineel gepakt in Haags restaurant: ‘Zo heftig, ook voor zijn vrouw en dochtertje’

PVV-Kamerlid Popken sprak in heel jaar drie woorden uit

12:20 ‘Steun voor beide’. Dat was de enige mondelinge bijdrage van PVV-Kamerlid Gabriëlle Popken tijdens het afgelopen parlementaire jaar. Volgens een telling van NRC Handelsblad was zij met in totaal die drie woorden in één debat de meest zwijgzame politicus van 2019.