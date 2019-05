‘Chimpansees zijn mijn collega's, soms begroeten ze me en soms hebben ze geen tijd’

In de werkkamer van Frans de Waal op de bosrijke campus van Emory University in Atlanta hangen portretten. Op de kast Yeroen - een oudere man die op de omslag van een van De Waals eerste boeken prijkte, maar inmiddels is overleden aan een nierziekte. Daarboven Azalea. Vraag hem wie Azalea is, en professor De Waal zegt: ,,De dochter van Peony. Hier is ze nog jong, maar ze is nu volwassen, een heel grote, zware vrouw.’’