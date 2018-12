Commissie: Controle op schoolexamens schiet tekort

VIDEO Dief, ik heb je! Geniale bom hult pakjesro­ver in wolk van glitters

18:59 Mark Rober werkte als Nasa-ingenieur zeven jaar lang aan de Curiosity Rover, de Marslander die sinds augustus 2012 rondrijdt op de rode planeet. Sindsdien vult de techneut zijn dagen met even gekke als geniale projecten. Zijn nieuwste bouwsel is een glitterbom die pakjesdieven voor joker zet. Een filmpje met de bom in de hoofdrol trekt op YouTube volle zalen.