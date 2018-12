Commissie: Controle op schoolexamens schiet tekort

Bezorger valt in slaap, ramt vier Ferrari’s en moet drie ton ophoesten

19:08 Een koerier uit Taiwan is onlangs achter het stuur in slaap gevallen en heeft vervolgens vier peperdure Ferrari’s geramd. De auto waarin hij zat was niet verzekerd en daarom moet de man het schadebedrag van zo’n 340.000 euro zelf ophoesten. Talloze vreemdelingen hebben medelijden en springen bij.