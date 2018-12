Commissie: Controle op schoolexamens schiet tekort

Cruciale stemming over brexit in derde week januari, belooft May

18:03 De Britse premier Theresa May wil het parlement in de derde week van januari alsnog laten stemmen over haar brexitdeal met de Europese Unie. De stemming zou eigenlijk vorige week al plaatsvinden, maar werd op het laatste moment uitgesteld omdat de premier op een nederlaag afstevende.