Commissie: Controle op schoolexamens schiet tekort

‘Veel gedetineer­den blijven in de cel crimineel actief’

3:15 Gevangenispersoneel ziet vrijwel dagelijks signalen van gedetineerden die in gevangenschap hun criminele activiteiten voortzetten. Dat staat volgens de Volkskrant in het rapport Voortgezet crimineel handelen tijdens detentie: je gaat het pas zien als je het doorhebt. Het rapport is in opdracht van Politie en Wetenschap opgesteld.