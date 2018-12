Commissie: Controle op schoolexamens schiet tekort

Pikdonkere dagen in aanloop naar een groene kerst met zacht weer

16:31 De dagen voor kerst worden niet voor niks ‘de donkere dagen’ genoemd. Dit jaar doen ze hun naam eer aan want door de dichte bewolking is er nauwelijks sprake van ochtend- en avondschemering en is het nóg langer donker. Tijdens Kerstmis zelf klaart het op en wordt het waarschijnlijk goed weer voor een mooie wandeling.