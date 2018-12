Commissie: Controle op schoolexamens schiet tekort

Ruim helft van claims gedupeer­den kluisjes­kraak Oudenbosch uitgekeerd: 7,1 miljoen euro

10:56 De Rabobank heeft tot nu toe in totaal 60 procent van de claims van gedupeerden van de kluisjeskraak in Oudenbosch uitgekeerd. Dat is ongeveer 7,1 miljoen euro. De Rabobank verwacht dat op 1 maart ongeveer 90 procent van de claims uitgekeerd zal zijn. Dan zal ook bekend worden hoeveel in totaal wordt uitgekeerd.