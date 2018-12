Commissie: Controle op schoolexamens schiet tekort

Wet aanpak zorgfraude mist meerder­heid in Eerste Kamer

15:36 Een wetsvoorstel van het vorige kabinet dat zorgverzekeraars en de Nederlandse zorgautoriteit meer mogelijkheden geeft om fraude tegen te gaan, loopt in de huidige vorm vast in de Senaat. De PvdA is niet langer voorstander van het plan.