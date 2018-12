Commissie: Controle op schoolexamens schiet tekort

Roofmoorde­naar en ex-militair Admilson R. niet vervolgd voor granaatex­plo­sie

11:35 De 34-jarige ex-militair Admilson R. uit Hoogeveen hoeft niet naar de rechter voor het veroorzaken van een explosie in een Nederlands legervoertuig in Afghanistan. Door de klap raakte veteraan Erik Groenendijk (36) gewond. Hij had het hof gevraagd om R. te vervolgen, maar daar ziet het militair gerechtshof in Arnhem geen heil in.