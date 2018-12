Commissie: Controle op schoolexamens schiet tekort

Derde Canadees gearres­teerd in China

9:52 In China is opnieuw een Canadees gearresteerd. De Canadese regering legt echter nog geen verband met de recente aanhouding van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou in Vancouver. Een regeringswoordvoerder bevestigde in Ottawa enkel dat er een Canadese staatsburger in China is aangehouden.