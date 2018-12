Commissie: Controle op schoolexamens schiet tekort

Hoge Raad oordeelt over celstraf wapenhande­laar Kouwenho­ven

7:55 De Hoge Raad oordeelt vandaag of de celstraf van zakenman Guus Kouwenhoven in stand moet blijven. Hij is veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia tussen 2000 en 2003. Kouwenhoven werd vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot negentien jaar cel.