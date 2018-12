Commissie: Controle op schoolexamens schiet tekort

Zuid-Afri­ka vraagt om uitleve­ring Grace Mugabe

11:38 De Zuid-Afrikaanse justitie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de vrouw van de voormalig Zimbabwaanse dictator Robert Mugabe, de 53-jarige Grace Mugabe. Ze wordt verdacht van mishandeling van onder anderen een Zuid-Afrikaans model, Gabriella Engels, in een hotel in Johannesburg in augustus 2017.