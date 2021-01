Confrontatie tussen politie en illegale demonstranten: Museumplein wordt leeggeveegd

De demonstranten worden teruggedreven, maar een aantal probeert steeds weer terug te keren naar het plein en geeft niet op. Er worden aanhoudingen verricht. De aanwezigen mogen hier niet demonstreren, tegen het kabinet van Rutte en nadrukkelijk ook maatregelen tegen corona. Maar: ‘Wij laten ons niet de mond snoeren,’ aldus betogers. Op sociale media hadden zo’n 10.000 mensen aangegeven te willen komen, het werden er honderden, nadat geen toestemming werd verleend voor de betoging op deze plek.



Onder het mom van ‘koffiedrinken’ kwamen ze tóch bij elkaar. Eerder was de sfeer nog rustig, inmiddels is er een heftige confrontatie tussen politie en demonstranten. Sommige betogers staan springend en roepend bij elkaar, anderen staan lijnrecht tegenover agenten, soms met vuurwerk en stenen. De gemeente Amsterdam verklaart het optreden van de ME: ‘Vanwege het gevaar voor de volksgezondheid is het van belang dat iedereen zich aan de geldende maatregelen houdt. De aanwezige demonstranten doen dit niet.’ Mondkapjes worden amper gedragen.